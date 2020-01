Italo-colombiana, un profilo Instagram seguito da quasi 400 mila followers, Floriana Messina incanta con le sue forme, anche quando indossa i colori della sua squadra del cuore, il Napoli. Dopo un inizio di stagione difficile per la squadra partenopea, il cambio in panchina, con Rino Gattuso al posto di Carlo Ancelotti, sembra aver ridato entusiasmo agli azzurri, che alla ripresa del campionato se la vedranno con l'Inter di Antonio Conte. Entusiasmo che aumenta, per i tifosi del Napoli (ma non solo), guardando le bellissime foto di Floriana!



