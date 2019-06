Antonio Floro Flores racconta Maurizio Sarri. Passato sotto le grinfie del nuovo tecnico della Juventus e dell'ex Antonio Conte, a Tuttosport ha detto: "Ma chi non scherzava era proprio Sarri: io ero uno dei principali riferimenti di quel gruppo, però al primo allenamento mi fece presente che se avessi continuato ad indossare le scarpette bianche con cui giocavo di solito non avrei più visto il campo. Naturalmente vinse lui e io, dal giorno dopo, mi presentai al campo con un paio di scarpe nere come tutti gli altri".



SARRI E LA JUVE - «Da napoletano sono un po' deluso, però devo dire che sono anche strafelice per lui: è uno che ha fatto davvero la gavetta, versando sangue in campo e meritando tutto quello che ha raccolto. I tifosi juventini non si rendono ancora conto di quanto siano fortunati, vedranno la loro squadra esprimere un calcio straordinario».



STILE INVARIATO - «Tutte le sue caratteristiche e tutte le sue scaramanzie, ne sono certo. In fondo, perché dovrebbe cambiarle? E poi alla gente non interessa davvero lo stile: quando la squadra diverte e vince, il pubblico guarda solo a quello».