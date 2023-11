Marcelo sta vivendo una seconda giovinezza al Fluminense, dove ha appena conquistato la Copa Libertadores. Il 35enne ha parlato delle circostanze che lo hanno spinto a tornare in Brasile. Durante un'intervista rilasciata a O'Jogo, ha rivelato che Cristiano Ronaldo aveva cercato di convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita per raggiungerlo all'Al Nassr: “Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Avevo delle offerte ma avevo bisogno di tornare qui, in Brasile, alle mie radici. Qualcosa mi diceva che dovevo tornare indietro".