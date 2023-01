Il Fluminense sogna due colpi in grande. Il presidente del club brasiliano, Mario Bittencourt, ha parlato del mercato accendendo la fantasia dei tifosi: "Stiamo lavorando per il ritorno di Thiago Silva e Marcelo". I due giocatori, entrambi transitati nel club brasiliano, sono in scadenza a giugno 2023 rispettivamente con Chelsea e Olympiacos.