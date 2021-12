Il Fluminense, dopo aver acquistato in mediana Paulinho e Felipe Melo, ha annunciato l'ingaggio di Abel Braga come nuovo allenatore. Per l'esperto tecnico 69enne si tratta dell'ennesimo ritorno alla guida del club di Rio de Janeiro, già allenato in passato nel 2005, dal 2011 al 2013 e dal 2017 al 2018.