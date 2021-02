Il centrocampista classe 2000, che si è preso la scena nel 4-1 di Anfiled con il Liverpool, è l'uomo in più di un Manchester City che in Inghilterra guarda tutti dall'alto in basso. Centrocampista, ma anche esterno d'attacco e falso nueve,Da questo punto di vista il ragazzo di Stockport, negli ultimi 18 mesi ha fatto passi da gigante. Con Pep ha capito come mettere il suo talento al servizio della squadra, a non sprecarlo nel corso della partita. Leggerla, ancora prima di giocarla, di viverla, perché nel calcio moderno bisogna soprattutto arrivare prima. Non solo sul pallone.Foden ha solo 20 anni, è ancora un progetto di campione, ma è sulla buona strada per diventarlo. Parola di Pep, uno che di giocatori fuori dal comune se ne intende: "​Che avesse qualcosa di speciale lo si era già capito nel 2017, in India, al Mondiale Under 17, vinto con l'Inghilterra, con tanto di premio di mvp del torneo. Al suo ex allenatore​ Steve Cooper, ora sulla panchina dello Swansea, che domani affronterà il City nel quinto turno di FA Cup, quando parla di lui si illuminano gli occhi: "Era sempre con il pallone tra i piedi. In campo, nei corridoi dell'albergo, in stanza. Vive per il calcio. ​E' importante, per un giocatore, avere potenziale e soprattutto qualità,forgiato dal Pep pensiero ai tempi del Barcellona, al quale Foden è paragonato. Qualche anno fa, Yaya Touré, di lui diceva: "E' il futuro", non è esagerato dire che ora è il presente del Manchester City. Del quale è tifoso, con il quale vuole vincere altri titoli. E magari, questa volta, festeggiarli. Il primo, la Premier League, non l'ha celebrato con i compagni, ma. La normalità, per un giocatore speciale.