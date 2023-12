Ceduto Elmas al Lipsia, il Napoli cerca un centrocampista sul mercato di gennaio. Il tedesco naturalizzato serbo Lazar Samardzic dell'Udinese è il primo obiettivo, ma non l'unico. Anche perché a fine stagione si svincolerà a parametro zero il polacco Piotr Zielinski, in trattativa con l'Inter.



La prima opzione è rappresentata dal danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, altrimenti si cercherà di riportare in Italia un ivoriano (con passaporto comunitario) tra Seko Fofana (ex Udinese) dell'Al-Nassr e Hamed Traorè (ex Sassuolo) del Bournemouth, seguito pure da Lazio e Fiorentina. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in secondo piano i danesi Maurits Kjaergaard del Salisburgo e Albert Gronbaek del Bodo Glimt.