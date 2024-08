Fofana: "Il Milan è un sogno, ammiro Gattuso, Seedorf e Kakà. Stavo per smettere, devo tutto alla mia gente"

AFP via Getty Images

ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format Face Off . Ecco le sue dichiarazioni:DA CLAIREFONTAINE AL MILAN - "È un sogno. Tutti conoscono il Milan. Lo seguo da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia per questi tifosi in questo stadio mitico. È incredibile, non vedo l'ora di cominciare"."Sì e no. Era uno dei numeri disponibili e mi piaceva. Il mio primo numero era il 22, il secondo il 19. 22, 19, 29: è tutto. Si va avanti, si fa un passo avanti"."Sì, in estate ho parlato molto con i francesi che giocano qui. Mi hanno parlato benissimo del club, dello stadio, dei tifosi e questo mi ha aiutato nella scelta".

"A cui mi ispiro no perché avevano caratteristiche diverse. Ma ammiravo Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori".ESULTANZA - "Non c'è una spiegazione particolare. Io e due miei amici abbiamo deciso di fare questi tre gesti per dire che non sento quello che succede attorno a me, non vedo e non parlo. Lascio parlare il campo".FUTURO PRIMO GOL CON IL MILAN - "A San Siro. Presto, spero, e con un tiro da fuori area. Non di potenza, ma di precisione. Nell'angolino basso. E dev'essere una vittoria perché se segno e non vinciamo è inutile. E spero di segnarne una decina così".

"Sono state le persone intorno a me. Spesso abbiamo un'immagine negativa dei quartieri delle città, specialmente a Parigi. Ma a me ha dato molta forza. Le persone con cui sono cresciuto mi hanno sempre appoggiato, mi hanno spinto a continuare. Volevano vedermi giocare in TV e allora non sapevano a che livello giocassi. Loro aspettavano solo di vedermi giocare in TV. L'ho fatto per loro e spero siano orgogliosi di me".CHE GIOCATORE SEI? - "Sono un giocatore a cui piace portare dinamismo. Mi piace cambiare passo in fase difensiva e specialmente in fase offensiva. Faccio il mio lavoro in entrambe le metà campo e copro il campo il più possibile. In ogni caso io aspiro a diventare, ci sto lavorando e in futuro vedremo se riuscirò; ma se riuscirò a ottenere tutto questo penso che sarò il giocatore più forte della storia".