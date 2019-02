Seko Fofana domenica pomerigigo sarà, con ogni probabilità, tra i protagonsiti in campo di Torino-Udinese. Il centrocampista francese piace molto ai dirigenti granata e nell'estate del 2016, prima che firmasse con la società bianconera, fu a un passo dal trasferirsi proprio al Torino dal Manchester City.



Fofana fu infatti proposto ai dirigenti granata ma per via di un fraintendimento sulle sue caratteristiche e sulla sua possibile posizione in campo l'affare non andò in porto. Il francese si è poi trasferito all'Udinese ma il presidente del Torino Urbano Cairo continua a seguirlo con la massima attenzione.