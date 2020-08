Seko Fofana, ex centrocampista dell’Udinese, saluta il campionato italiano dopo 4 anni e va a giocare nel Lens. Ecco le sue parole:



Sulle offerte ricevute: “Mi sono state recapitate altre proposte, fortunatamente mi sono posti gli interrogativi adatti e ho trovato la risposta migliore per il mio futuro”.



Sulla scelta di andare al Lens: “Era tempo che volevo venire a giocare qui. Quando ero ancora più giovane ho visto vestire questa maglia calciatori come Wylan Ciprien, poi qui hanno uno stupendo centro di formazione. In più alcuni miei amici, uno su tutti, Thierry Ambrose mi ha parlato molto bene di questo club. Se poi la proposta del Lens ti arriva davvero non puoi pensarci due volte”.