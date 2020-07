Festa scudetto rinviata per la Juventus di Maurizio Sarri. Ci ha pensato, in pieno recupero, con una cavalcata straordinaria. Una sgroppata iniziata poco dopo la metà campo, terminata con un mancino rasoterra che ha superato un incolpevole Szczesny. Poco prima, un meraviglioso, autore del gol del momentaneo 1-0 della Juventus, prima del pari firmato Nestorovski. Uno strappo sorprendente, soprattutto perché arrivato al 92’, dopo una partita a fare avanti e indietro in mezzo al campo. E pensare che proprio Fofana nel primo tempo. Ha zoppicato per qualche minuto, ha stretto i denti, poi si è rimesso in sesto nell’intervallo ed è salito in cattedra nel secondo tempo, col gol nel finale che per l’Udinese vuol dire quasi salvezza (è a +7 sul Lecce, a tre giornate dalla fine); per la Juve vuol dire festa scudetto rinviata., letteralmente rinato da quando Gotti siede sulla panchina dell’Udinese. “Cos’è successo a Seko da quando sono arrivato io? Ho risposto spesso su Fofana e De Paul. Hanno caratteristiche diverse, maSeko ha doti fisiche, ha comprensione del calcio, lo ringrazio particolarmente: era diffidato e le sta giocando tutte. Riesce a gestire la fatica, sono davvero fiero di lui”, le parole di Gotti a Sky. Classe 1995, Fofana(al club inglese spettano 2 milioni di bonus alla prossima cessione). Ha brillato soprattutto nella prima stagione (5 gol in campionato), poi il suo rendimento è calato, soprattutto per colpa di diversi infortuni che lo hanno tormentato nelle scorse annate., che a tratti ricorda proprio un ex Juve: Paul Pogba.- Una grande forza fisica, abbinata a importanti doti tecniche, che fanno di. Doti che nelle scorse stagioni erano state apprezzate da due club su tutti in Italia:. In periodi diversi nelle passate annate le due squadre milanesi sono rimaste impressionate dall'ivoriano e hanno pensato a lui come possibile rinforzo: il Milan prima con Mirabelli e poi con Leonardo, senza però muovere passi concreti con l'Udinese e l'entourage del giocatore; l'Inter l'ultima volta durante lo scorso autunno (dopo l'infortunio al ginocchio di Barella), ma anche in precedenza il giocatore era stato osservato da vicino dagli scout nerazzurri.. Lo aspettano palcoscenici importanti, ma l'Udinese è bottega cara: servono almeno 25 milioni di euro.