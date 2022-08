Tra le squadre più attive della Serie C c’è sicuramente il Foggia del tecnico Roberto Boscaglia. La squadra rossonera continua la sua campagna acquisti mettendo a segno un altro importante colpo per la categoria: preso il fantasista Andrea Schenetti. Il classe ’91, ex Virtus Entella e Cittadella, arriva al Foggia a titolo definitivo tramite un accordo biennale.