Con un -15 da recuperare in classifica al Foggia, per raggiungere l'obiettivo salvezza, occorrono giocatori di esperienza. Secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, uno di questi può essere Dario Danielli. Il centrale difensivo dopo sei anni al Chievo si è svincolato e piace molto al ds Nember. Sempre fra i profili d'esperienza per la porta il nome caldo è quello di Albano Bizzarri, 40enne ex Real Madrid e Lazio lo scorso anno all'Udinese.