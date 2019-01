Deian Boldor, difensore del Foggia, ha parlato all'indomani della vittoria di Carpi: "Quando c’è stato il rigore nessuna paura, ho pensato solo al voler fare 10’ a tutta, ero troppo convinto che avremmo vinto. È arrivato il mio momento? Tutto passa attraverso l’allenamento, poi nelle partite il resto viene da sé. Basta avere fame, rispetto per ciò che uno fa, è il nostro lavoro e bisogna difenderlo fino alla fine: le partite rimaste sono sempre meno, ma lavorando di squadra sono convinto che daremo grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Il colpo alla testa e i punti di sutura? Succede, non è la prima volta, il mio primo pensiero è stato quello di rialzarmi per tornare in campo e vincere. Il Carpi è stato un avversario duro da affrontare, anche se non ha creato grandi pericoli. I nostri tifosi sono impressionanti, sembra di giocare sempre in casa, non si vede in molte altre piazze in Italia”.