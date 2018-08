Foggia-Carpi 4-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 23' Camporese (F), 50' Loiacono (F), 55' Tonucci (F), 61' Cicerelli (F), 69' Mokulu (C), 80' Jelenic (C)



Foggia: Bizzarri, Tonucci (79' Boldor), Camporese, Martinelli, Loiacono, Carraro, Busellato (86' Ramè), Kragl, Cicerelli (70' Ranieri), Chiaretti, Gori. All. Grassadonia.

​

Carpi: Colombi, Suagher, Frascatore (86' Vano), Sabbione, Pezzi, Mokulu, Piu (56' Arrighini), Pasciuti, Jelenic, Pachonik, Di Noia (74' Piscitella). All. Bortolas.

​

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.



Ammoniti: 83' Frascatore (C), 90' Pezzi (C), 93' Pasciuti (C)