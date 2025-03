Foggia-Cavese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'esclusione di Taranto e Turris ha ridisegnato scenari, obiettivi e dinamiche del Girone C di Serie C. Compreso ciò che riguarda, contro nella trentaduesima giornata e che adesso vantano un margine rassicurante in classifica sulla zona Playout, potendosi addirittura concedere di sognare un posto tra le squadre chiamate a giocarsi i Playoff. In particolare i metelliani, passati dall'incubo retrocessione ad una Top 10 a portata di mano.Le info su data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Foggia-Cavese, potete trovarle in questa pagina.Foggia-Cavese sarà visibile in tv su Sky Sport (canale numero 255).Foggia-Cavese, in diretta streaming, sarà invece disponibile su NOW e su Sky Go.