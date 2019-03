Foggia-Cittadella 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 55' aut. Tonucci (C), 81' Mazzeo rig. (F)



Foggia (3-5-2): Leali, Tonucci, Billong, Ranieri, Zambelli (64' Cicerelli), Gerbo, Greco, Deli, Kragl, Iemmello, Chiaretti (63' Mazzeo). All. Grassadonia.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Cancellotti, Drudi (46' Frare), Adorni, Benedetti, Siega (66' Settembrini), Iori, Branca, Schenetti (83' Proia), Moncini, Finotto. All. Venturato.



Arbitro: Baroni di Firenze.



Ammoniti: 45+2’ Drudi (C) , 71’ Gerbo (F), 71’ Benedetti (C), 72’ Tonucci (F), 84’ Greco (F)