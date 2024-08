Foggia, colpaccio in attacco: arriva il capocannoniere della scorsa stagione

36 minuti fa



Fine della telenovela legata al futuro di Jacopo Murano. Varie squadre si erano inserite nella corsa al capocannoniere del Girone C della scorsa stagione, tra cui Torres e Foggia. Nelle ultime ore, però, i satanelli hanno trovato l'accordo con il giocatore, 20 reti l'anno scorso nel Picerno in Serie C, pronto a legarsi alla squadra allenata da Massimo Brambilla.