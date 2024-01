Foggia, colpo in arrivo dalla Serie B

Si chiuderà nelle prossime ore l'avventura di Joshua Tenkorang al Lecco. Il classe 2000, approdato alla società della famiglia Di Nunno in prestito dalla Cremonese la scorsa estate, nella prima parte di stagione ha messo a referto appena sei presenze.



Per cercare, dunque, maggiore minutaggio il calciatore italo-ghanese rientrerà temporaneamente in grigiorosso per poi essere girato, nuovamente a titolo temporaneo, al Foggia.