Ninni Corda, tecnico del Foggia, attraverso le colonne di Tuttosport ha commentato la situazione attuale: "Mi rimetto alle scelte che faranno il Presidente Sibilia e l'Avvocato Barbiero, persone di buon senso, sapranno trovare le soluzioni ottimali per portare a termine la stagione, se serve giocando anche in estate. Abbiamo lo scontro diretto allo "Zaccheria" il Foggia merita di tornare nei professionisti. Mi piacerebbe vincere sul campo. Se così non fosse abbiamo i numeri per essere ammessi in Lega Pro. Si può trovare una soluzione coi fatti non a parole. In Serie A gli ingaggi dei giocatori degli ultimi 4 mesi ammontano ad 800 milioni di euro, se danno il 4% ai Dilettanti si risolvono i problemi di tante persone che non arrivano alla fine del mese".