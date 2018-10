Il tecnico delGianlucaha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Lecce in programma allo Zaccheria: “Questo ciclo di quattro partite prevede che ci saranno dei cambiamenti e chi non giocherà non sarà perché è stato bocciato a Cosenza, ma perché credo che bisognerà insistere su uomini che in questo momento possano scendere in campo con il coltello fra i denti per ben figurare. Affrontiamo una buona squadra che gioca sia in casa che fuori con la stessa mentalità e chi sarà più bravo a sbagliare meno la potrà portare a casa. C'è tanta attesa da parte della tifoseria ed è una gara che si prepara da sola e che va giocata fino all'ultimo secondo. Domani dovremo essere bravi noi a non far giocare il Lecce perché al primo errore potrebbe castigarci.La mia squadra sta remando controcorrente perché la penalizzazione per qualcuno è stato facile azzerarla, ma vi posso garantire che i miei ragazzi lavorano in maniera molto seria e a Cosenza ci siamo rimasti molto male perché eravamo convinti di poter fare bene e invece così non è stato, Le gare sono tutte importanti, ma domani c'è un derby molto sentito fra due formazioni che hanno gli stessi punti e che se la giocheranno senza tatticismi, speriamo sia una bella partita e una bella giornata di sport. Il Lecce lavora già da un anno con il proprio allenatore e questo li agevola, ha comprato giocatori importanti e sta facendo un ottimo campionato considerato che sono una matricola. Noi stiamo facendo un ottimo cammino, ma dobbiamo diventare ancora squadra e trovare la mentalità più giusta per affrontare questo campionato”.