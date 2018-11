Gianluca Grassadonia ,allenatore del Foggia, parla dopo la gara pareggiata con lo Spezia: “"Nel complesso sono soddisfatto, è normale che questo punto ci brucia ma lo prendiamo con fiducia. Lo Spezia ha fatto la partita ma l’abbiamo fatta anche noi, sapevamo della qualità dei suoi attaccanti nello spazio, in alcune situazioni siamo stati un po’ leggeri e poi c’è il rammarico per aver fallito due occasioni importanti per andare in vantaggio, per la prestazione che abbiamo fatto oggi dico che c’è ancora tanto da lavorare ma i segnali sono stati importanti. Dobbiamo uscire, quanto prima, dalla zona rossa, adesso dobbiamo accelerare perché per noi i punti sono importanti, seppure consapevoli della striscia positiva”.