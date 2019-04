Il centravanti del Foggia Pietro Iemmello ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro diretto contro il Venezia: "Sono contento per la vittoria contro lo Spezia, se non fosse arrivata sarebbe stata dura. Il mio è stato un gol importante sia a livello personale sia di squadra. In questa settimana abbiamo lavorato con maggiore serenità e spensieratezza, concentrati sull’importanza della gara di sabato. È importante fare punti contro una squadra come il Venezia che in casa è molto compatta e chiusa. Fuori casa abbiamo vinto solo due volte e ora dobbiamo andare al Penzo con una mentalità vincente perché non possiamo fare altro. Questa stagione è andata com’è andata per tutti, non vogliamo cercare alibi, ma solo dare il massimo in queste ultime partite che sono le più importanti della stagione".