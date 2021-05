Filippo Polcino, direttore generale del Foggia, ha parlato del derby playoff contro il Bari alla Gazzetta dello Sport: "I playoff sono un po’ così imprevedibili. Così come ha detto Curcio, chi pensava che fossimo in gita non ha capito nulla… Sono stati bravissimi i ragazzi a crederci. Merito della società è stato dare tranquillità in questi due mesi. Il futuro? Abbiamo ragionato un po’ nel nostro interno, ma aspetteremo la chiusura degli spareggi. La squadra ha dimostrato di avere le qualità per andare avanti. Non mi fate aggiungere altro che sono scaramantico…".