Leandro Greco, centrocampista del Foggia, dovrà fare ritorno, almeno per il momento, al Bari. Queste le sue parole sui social: "Nell’attesa di sapere… voglio ringraziare i compagni, lo staff, la società e soprattutto un’intera città che mi ha accolto con grande affetto e ha risvegliato in me quella voglia e passione che ho nello sport. Certe sensazioni o emozioni sono impagabili e vanno al di là dell’aspetto puramente economico. Per tutto questo Foggia avrà un posto speciale nella mia mente e nel mio cuore. Grazie".