Ninni Corda, dirigente dell’area tecnica del nuovo Foggia, ha parlato a TuttoSerieC: "Sarà la mia prima volta in una piazza con così tanti tifosi, non vedo l’ora di cominciare. Il presidente Roberto Felleca, in privato, mi ha detto che è rimasto letteralmente estasiato per l’accoglienza ricevuta. Nessun nome al momento sul mercato. Vogliamo gente che suda la maglia, che si sacrifica e pensa solo alla squadra, professionisti che abbiano fame e voglia di sbranare gli avversari, calcisticamente parlando. Gentile e Anelli, saranno giocatori del Foggia. E per la difesa valutiamo anche Maccarrone. Ritorni? Alcuni di loro, come Cristian Agnelli e Alberto Gerbo, potrebbero rimanere. È nostro dovere sentirli, hanno un passato importante in rossonero. Vedremo se i loro obiettivi saranno gli stessi nostri, ci incontreremo. Poi è naturale che abbiano offerte da categorie superiori".