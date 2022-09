Dalle colonne de La Gazzetta della Sport, il presidente del Foggia Nicola Canonico ha fatto il punto della situazione sull'avvio di stagione dei suoi: "In queste prime giornate ci sono stati episodi che purtroppo ci stanno lasciando indietro. A Potenza abbiamo giocato un grande secondo tempo, a tratti siamo stati devastanti. C’è da considerare che alcuni ragazzi sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e sono in ritardo di condizione, perché le operazioni importanti si fanno all’ultimo. Io resto fiducioso, si sta creando un gruppo sano. I ragazzi ce la metteranno tutta per sudare la maglia e regalare soddisfazioni alla piazza. Quando si lavora si può sbagliare e quando sbaglio ne pago le conseguenze personalmente. Spero che le cose possano cominciare a girare al meglio per noi, per portare punti e rendere tutti orgogliosi".