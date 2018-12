"The King is back". Così, su Instagram, Amedeo di Pio&Amedeo ha festeggiato un momento che Foggia attendeva da due anni e mezzo: il ritorno al gol di Re Pietro. Iemmello è tornato, 904 giorno dopo, da dischetto a dischetto, dal rigore contro il Pisa in finale playoff a quello contro il Venezia del Monday Night di Serie B: 904 giorni di attesa. Attesa? Sì, lo sapevano tutti: il 30 giugno del 2016 non era un addio, ma solo un arrivederci.



IL RE POVERO - Un anno a Sassuolo, uno a Benevento, prima di tornare a "casa": 5 gol in neroverde, 2 a San Siro contro l'Inter; 2 reti con le Streghe, una a San Siro contro il Milan; un piccolo ammazzagrandi, un Re che segna ai ricchi per far godere i poveri. E che ora vuole far sorridere chi non lo ha mai dimenticato.



LA STRADA PER LA A - Un inizio ai box, complice un infortunio; poi un rientro graduale: due panchine, senza scendere in campo contro Cosenza e Lecce, qualche minuto con Cittadella e Brescia, la prima da titolare, in trasferta, contro lo Spezia, la seconda da titolare, la prima allo Zaccheria, contro il Venezia. E il gol, ovviamente. "Dobbiamo svegliarci" le sue parole all'intervallo della gara contro la squadra di Zenga: un leader che ha ritrovato la strada di casa e che conosce la strada che porta al successo. Penultimo posto in classifica, 8 punti di penalizzazione, ma una classifica corta, che non ha padrone. E con uno Iemmello in più la strada può sembrare più semplice del previsto. Del resto, lui, ha segnato a San Siro. Due volte...