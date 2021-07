Un colpo tra i pali per il Foggia di Zdenek Zeman. In arrivo dal Parma il classe '97 Fabrizio Alastra. Sarà il portiere su cui punterà il club pugliese per affrontare la prossima stagione ricca di entusiasmo con il ritorno del boemo in panchina. Nelle prossime ore la firma, stando a quanto riporta FoggiaGol.it.