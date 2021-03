Inizia a definirsi l’organigramma societario del nuovo Foggia capeggiato da Maria Assunta Pintus. L’imprenditrice sarda è, ufficialmente, il nuovo presidente del club e il nuovo direttore generale è Filippo Polcino. Ecco le sue parole: "Ringrazio la proprietà della grande opportunità, che mi si concede, nel poter dirigere un club glorioso come il Calcio Foggia 1920. Oggi, inizia un nuovo corso e sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto, in una delle piazze più importanti d’Italia. Stiamo già pianificando un articolato programma di interventi e obiettivi, c’è molto da fare ma sono convinto che lavorando bene raggiungeremo traguardi ambiziosi”.