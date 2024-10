Getty Images

Foggia, ipotesi ritorno di Brambilla ma con lo staff di Capuano

3 minuti fa



Il Foggia ha convocato ufficialmente Massimo Brambilla, ex allenatore della Juventus Next Gen e precedentemente a capo della squadra pugliese, in un momento delicato dopo l'addio di Eziolino Capuano La società ha fissato l’incontro con Brambilla per discutere una proposta specifica: un ritorno sulla panchina dei pugliesi, ma alle condizioni che il tecnico accetti di lavorare con lo staff di Capuano.