Foggia-Juve Stabia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Guarda Foggia-Juve Stabia su NOW

GUARDA SU NOW

Guarda Foggia-Juve Stabia su Sky Sport

GUARDA SU SKY SPORT

Domenica 17 marzo 2024, a partire dalle ore 20.45, il programma della 32esima giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C, si arricchisce con, match che si disputerà presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. La compagine rossonera, guidata da Mirko Cudini, cerca punti importanti per centrare la zona playoff. Di contro, la squadra di Guido Pagliuca vuole proseguire il suo percorso verso la promozione diretta e la vittoria del Girone.• Partita: Foggia-Juve Stabia• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 20.45• Canale TV: Sky Sport• Streaming: Sky Go e Now Tv.La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Peralta, Costa; Iacoponi, Beretta.- Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Meli, Leone, Buglio; Piscopo, Candellone, Adorante.