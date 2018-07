Oliver Kragl questa volta non ci sta: il centrocampista del Foggia, vittima del furto della propria automobile due mesi fa, sottratta alla fidanzata Alessia Macari, si è rivolto ai foggiani attraverso Instagram: "Ragazzi, cambiato colore… è la mia! Non rubate per favore".



IL FURTO DI DUE MESI FA - Lo scorso 16 maggio la fidanzata, nota showgirl e vincitrice della prima edizione del GF Vip, era stata vittima del furto della propria auto in zona Mongolfiera a Foggia. Kragl dunque ha deciso di lanciare un appello sulle Instagram stories: "Ragazzi, cambiato colore… è la mia! Non rubate per favore". Il messaggio lanciato dal tedesco ha fatto il giro dei social a partire dai rossoneri in Puglia. Kragl aveva curiosamente assistito al furto dell'autovettura due giorni prima della sfida contro la sua ex squadra nonché città della compagna, il Frosinone.