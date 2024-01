Foggia, la 'rivoluzione copernincana' di Coletti-Vacca è fallita: torna Cudini, ma i playout ora spaventano

Alessandro Di Gioia

Una rivoluzione copernicana che non ha sortito gli effetti sperati. Il presidente del Foggia, Nicola Canonico, a inizio dicembre, aveva scelto di esonerare Mirko Cudini, allenatore ex Campobasso e Fidelis Andria, nel novero degli emergenti per caratteristiche di gioco tra gli ex giocatori che si sono approcciati al mestiere tra Serie C e Serie B: dopo la promozione sfiorata nella passata annata e sfumata solo nella finale playoff persa contro il Lecco, il patron barese era rimasto insoddisfatto di una prima parte di stagione non considerata all'altezza delle possibilità, visto che la classifica vedeva i pugliesi all'ultimo posto disponibile per gli spareggi promozione, nel Girone C di Serie C.



COLETTI-VACCA, RIVOLUZIONE FALLITA - La scelta, considerata innovativa, è stata quella di affidarsi a Tommaso Coletti, ex calciatore dei Satanelli e allenatore delle giovanili, con l'aiuto di Antonio Vacca, bandiera rossonera che a 34 anni si impiegava nel doppio ruolo di collaboratore e giocatore. La rivoluzione copernicana non ha però pagato, anzi: appena tre i punti conquistati nelle ultime cinque partite che valgono il quindicesimo posto odierno, ad appena tre lunghezze dalla zona playout. Un esperimento fallito, nonostante la buona proposta di gioco di Coletti: inadatta però a un club che deve pensare a portare a casa i punti per la permanenza nella categoria.



IL RITORNO DI CUDINI E IL MERCATO - Canonico, dopo la sconfitta casalinga contro l'Avellino, torna dunque sui suoi passi: richiama quindi ufficialmente Mirko Cudini, in una situazione ben peggiore di quando se n'era andato. I playout e la retrocessione in Serie D ora spaventano, serve fare punti, a partire dalla trasferta di venerdì a Francavilla Fontana, contro una Virtus in piena zona rossa. Le note positive arrivano dal mercato: via i calciatori ormai fuori progetto, come Peralta o Tounkara, passati rispettivamente al Catania e all'Avezzano, o distratti da altre proposte, come Frigerio e Beretta, passati entrambi al Lecco. Dentro forze fresche e giovani, come l'ex Torino Millico, già in gol, e Santaniello, ex punta del Monopoli. Le prospettive però ora sono cambiate: Cudini era partito a settembre per raggiungere i playoff, adesso serve non andare ai playout.



@AleDigio89