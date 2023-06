Ma il calcio, si sa, è imprevedibile, crudele e a volte fantastico:si affronterannoche prevedevano la presenza di otto squadre, condella città pugliese per martedì sera e, al Rigamonti Ceppi, per domenica sera, quando si conosceràdopo l'ascesa ditramite la stagione regolamentare.- Pugliesi e lombardi sono arrivate alla finesuperando avversarie più forti, più dotate e più convinte, gettando spesso il cuore oltre all'ostacolo, quando sembrava finita e contro tutto e tutti. Per questo; a volte essere superiori sulla carta non basta, come testimoniasquadre che fino a qualche anno fa militavano in Serie A e che l'anno scorso si sono giocate il playoff promozione in Serie B.che ha vissuto un'annata travagliata, che è arrivato(due di queste eliminate proprio nei playoff), e che fino all'87' del primo turno contro il Potenza era eliminato. Da lì in poi, qualcosa è scattato nei Satanelli rossoneri, i qualigol di Di Noia da centrocampo e lucani fuori. Poi l'impresa forse più clamorosa:, con due gol nei minuti di recupero, quello di Kontek all'Ave Maria. Anche, fino ad arrivare a ieri,dopoche inserisce Markic al 97' per allungare il recupero, con Rizzo che segna l'1-1 e lo stesso difensore bosniaco che siglaprima delFoggia miracoloso, con nove vite e un cuore enorme: in Abruzzo stavano già analizzando il Cesene, futura rivale in finale a detta dei pescaresi, ma qualcosa è andato storto. Riepilogo: gol all’87’ col Potenza, al 93’ e 96’ col Cerignola, all’85’ contro il Crotone e al 97’ e 114’ col Pescara. Cose mai viste,- Non ci saranno nemmeno i romagnoli a giocarsi la Serie B. Eliminato l'Ancona nel primo turno, da sfavorito: dopo essere andato a, in seguito al ko dell'andata, conieri il club del, sconfitto in casa sabato sera, si è ripetuto, ri, grazie allo 0-1 del'Orogel Stadium, firmato dall'ex romagnolo Buso, e alla, complice l'errore di Mustacchio. L'allenatore si è tolto poi qualche sassolino dalla scarpa: "Qui c’è la grande volontà di voler emergere:Foggia? Hanno stupito anche loro, andremo a batterci come sempre.Ce la godiamo e sabato iniziamo a lavorare". Già, la storia:. Rossi contro Foschi, Dalmasso contro Melgrati, Ogunseye contro Giudici e molto altro ancora:@AleDigio89