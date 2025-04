Foggia-Messina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il, sempre più in pieno caos societario dopo le dimissioni di Canonico, nella penultima giornata del Girone C di Serie C ha l'occasione di blindare la salvezza e potersi concentrare su ciò che sarà. Battendo il, infatti, i satanelli sarebbero matematicamente al riparo da qualsiasi possibilità di dover giocare il Playout proprio contro i siciliani, alle prese col countdown legato al pagamento dei contributi previdenziali che qualora non venisse effettuato nei tempi previsti causerebbe un'ulteriore penalizzazione e li avvicinerebbe alla discesa in D senza spareggio.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Foggia-Messina in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutto su Foggia-Messina: data, orario, canale tv, diretta streaming e formazioni.