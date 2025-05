Foggia-Messina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

obbligato a vincere per restare in Serie C. Il peggior piazzamento in campionato (ultima contro penultima considerando le esclusioni di Taranto e Turris) porta ila poter giocare il Playout di ritorno del Girone C con due risultati su tre a disposizione: i rossoneri, forti dello 0-0 dell'andata in Sicilia, nel secondo e decisivo round potranno salvarsi anche pareggiando con qualsiasi risultato. Ai peloritani, dunque, occorrerà un successo allo Zaccheria' in quanto il regolamento non prevede supplementari o rigori in caso di parità complessiva al termine dei 180'.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Foggia-Messina in diretta su NOW

Guarda su NOW

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Foggia-Messina, sono info disponibili in questa pagina.Foggia-Messina sarà trasmessa in diretta tv su Sky: il canale dove vedere la partita non è stato ancora comunicato.Foggia-Messina sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.