Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Padalino: “Ringrazio Grassadonia che ha accettato la sfida a luglio, dopo il suo esonero abbiamo preso tempo perché volevamo ponderare bene la scelta e abbiamo scelto Padalino perché siamo convinti che sia la persona giusta e che possa darci soddisfazioni. Il mister è motivato, ha un carattere forte e in più gioca in casa essendo di qui. Ha accettato una doppia sfida sapendo cosa rischia, ma anche cosa può mettere di suoi. Con Padalino non ci siamo ancora confrontati sul mercato, lo conosco dal punto di vista professionale e credo possa darci una grande mano per trovare la strada che forse si era smarrita. Abbiamo fatto anche altri colloqui, ma abbiamo scelto Padalino perché era il profilo che ci serviva. Camporese? La sua stagione è a rischio, anche se si deve ancora operare. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione e vedremo cosa fare sul mercato”.