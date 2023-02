Sta facendo scalpore la querelle tra il presidente dele, l'ormai ex, allenatore dei rossoneri, Fabio. A L'Immediato, dopo aver rassegnato le dimissioni, il tecnico ha rilasciato questa intervista.“Ho sangue e un cuore che batte. Non posso accettare di essere messo sempre in discussione.. Sono stato paragonato a Schettino? Credo sia necessario"Ci ho messo sempre la faccia, anche dopo Cerignola, una ferita che mi porto dentro.Gestire una rosa ampia? Ho allenato Alberto Gilardino e non giocava titolare. Ho fatto 20 anni da professionista, 12 da allenatore. Ho iniziato nel miglior settore giovanile d’Italia e ho sempre fatto giocare i giovani, ho lanciato Pessina e Maggiore. La mia educazione mi impone di essere corretto e rispettoso fino alla fine.”.“Il ds Sapio ha riferito al mio procuratore chee che, anzi,”."Le scelte di mercato?è un ottimo giocatore, ma non giocava da dieci mesi. Avevo la necessità di giocatori più pronti. Non ho niente contro lui, ma non ero d’accordo del suo acquisto.? Non era la mia prima scelta. Purtroppo l’ho avuto a mezzo servizio ed è ancora fermo. Non ho fatto giocare? Non credevo riuscissero a prenderlo ma anche lui non era ancora pronto. Non lo ritenevo meglio di chi già c’era.”.