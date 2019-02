Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ascoli: "Inizialmente giocavano con il 3-5-2, ma hanno cambiato in corsa e mi attendo una partita vivace, frizzante e anche molto tattica sopratutto in fase difensiva. Hanno una compattezza che mette in difficoltà chiunque, specialmente quando giocano in casa. Dobbiamo cercare di farli giocare male e ripartire per renderci pericolosi, non possiamo permetterci di entrare in campo timorosi e prenderci rischi consapevoli senza troppa spregiudicatezza. Dobbiamo cercare più situazioni offensive senza perdere equilibrio e mantenendo l’atteggiamento visto contro il Benevento, perché non si può tornare indietro. Dobbiamo guardare davanti a noi dove ci sono squadre costruite per altri obiettivi, ma che si trovano a lottare per la salvezza. Noi vogliamo uscire da questa palude dove tutto è ancora aperto. Non esistono squadre insormontabili per noi perché abbiamo ritrovato la consapevolezza nella nostra forza. Mi aspettavo qualcosa in più, ma la situazione non era facile perché ho trovato problematiche che dall’esterno non si vedevano".