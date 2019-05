Prima notte di nozze con lite per la coppia gossip Macari-Kragl, secondo quanto riportato dall'Ansa: il violento diverbio è terminato con una telefonata al 113 per la showgirl e il calciatore del Foggia, che giusto ieri erano convolati a nozze nella città pugliese. La richiesta di soccorso è stata fatta dalla showgirl, che ha raccontato alla polizia di aver avuto un acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti: alla fine i due si sono riappacificati e la donna ha rinunciato a tornare a casa, ma la stanza dei neo coniugi era completamente a soqquadro.