Foggia-Potenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Se da un lato ilè in serie nera (3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare) e ha perso terreno dalle prime, ilcon due successi di fila si è presentato a ridosso della zona Playoff staccandosi dalla bassa classifica. Nella ventottesima giornata del Girone C di Serie C pugliesi e lucani si affrontano in un match spartiacque per entrambe, con punti preziosi in palio utili a definire cosa potrà riservar loro questo finale di stagione.Tutto ciò che c'è da sapere su Foggia-Potenza potete trovarlo scorrendo la pagina: data e orario della partita, le formazioni, il canale tv dove vederla e la copertura streaming.

Foggia-Potenza andrà in onda in diretta tv in chiaro su La Nuova TV (canale 82 del digitale terrestre per i residenti in Basilicata e Puglia) e in pay per view su Sky Sport (canale numero 253).Foggia-Potenza, in streaming, sarà invece visibile su NOW e utilizzando Sky Go.