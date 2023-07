Il Foggia non si arrende. Il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso del club ma i rossoneri faranno ricorso al TAR del Lazio, con udienza prevista per il 3 agosto, proprio come annunciato anche dal Lecco. Intanto, la società si muove per cercare il nuovo allenatore: in pole c’è Mirko Cudini.