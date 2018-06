Massimotornerà in panchina, dopo l'esperienza di Udine. L'ex terzino del Milan vestirà nuovamente, in qualità di allenatore, i colori rossoneri. Non saranno, tuttavia, quelli del club milanese bensì del Foggia che, secondo Sky Sport, ha individuato nel tecnico abruzzese il profilo adatto a condurre la squadra. Oddo sarà l'allenatore del Foggia per i prossimi due anni, la firma è attesa per lunedì.