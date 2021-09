Foggia rivive sprazzi di Zemanlandia, nella seconda partita del tecnico boemo sulla panchina dei Satanelli dopo il ritorno in Puglia: 4-1 al Potenza, vero spettacolo allo Zaccheria con le reti di Ferrante, Merkaj, Petermann e Curcio. Tre punti che portano i rossoneri a quota 4, dopo due gare del Girone C di Serie C.