Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Crotone. Queste le parole dell'ex Foggia, che spiega anche l'addio al club pugliese, in conferenza stampa: "Per Foggia sono stato l’uomo giusto al momento giusto. Sono arrivato in un momento difficilissimo, consentitemi di dire, lascio nel momento giusto. Mi fa male e capisco la gente che ci è rimasta male. Non voglio passare da traditore, sono arrivato al culmine di quello che potevo dare a questa società e a questa città. La mia è solo una scelta tecnica, forse condizionata anche dal possibile, normale e giusto ridimensionamento del progetto, con la ipotetica cessione dei giocatori più rappresentativi".



ANCORA SULLA SCELTA - In quel momento era opportuno, a livello comunicativo, esprimermi così. Mi dispiace tanto se i Sannella sono rimasti delusi, ho rinunciato a tre stipendi".