"Il Calcio Foggia 1920 comunica che al termine del match casalingo con il Monterosi, in programma sabato 23 dicembre allo stadio Zaccheria ore 18.30, terminerà il silenzio stampa messo in atto dal club nelle ultime settimane": con questa nota ufficiale, il club pugliese fa quindi sapere che ritornerà alla normalità. Intanto si lavora per il post Mirko Cudini, con il nome di Delio Rossi che torna in cima alle preferenze del club come nuovo tecnico, dopo l'esperienza dell'anno scorso.