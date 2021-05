che hanno coinvolto tre esponenti della maggioranza, tra cui Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto. Il sindaco era in carica dal 2014, eletto nelle liste di Forza Italia, con cui era stato riconfermato nel 2019. Inoltre, in polemica con il suo partito per la mancata candidatura di Michaela Di Donna, sua cognata, proprio alle future elezioni regionali in Puglia di Settembre, decise di. Questo passaggio politico ha alimentato polemiche in tutta la cittadinanza.nei riguardi nei riguardi di un altro imprenditore operante nel settore della pubblica illuminazione. In particolare avrebbeCoinvolto nell’inchiesta anche l’ex presidente del Consiglio comunale, Leonardo Iaccarino che si trova già agli arresti domiciliari dal 30 Aprile per corruzione, tentata induzione indebita e peculato.nel corso della giornata del 17 maggio scorso. Landella dichiara la sua assoluta estraneità a queste accuse che secondo il leghista sono solo frutto di un risentimento da parte di Iaccarino.Purtroppo, però, non è l’unico episodio che vede coinvolto il sindaco leghista, poiché dall’attività investigativa è emerso che egli avrebbeVaccaro si rivolge alla città di Foggia affermando: “La città ha il dovere di far emergere la verità. Lavoriamo per il bene del territorio e della comunità che lo abita”. Un vero e proprio terremoto giudiziario che sta stravolgendo la città di Foggia e i suoi abitanti.