Foggia, UFFICIALE: arriva un ex Manchester United

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Ercolani che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.



Ercolani, difensore classe 1999 nato a Ravenna, cresce calcisticamente nelle giovanili del Forlì e del Manchester United. Nel 2020 ritorna in Italia e approda nel Carpi. Nella stagione 2021/22 passa al Catania. Un anno dopo veste la maglia della Fidelis Andria. Dal 2023 indossa la casacca dell’Alessandria. Nella sua carriera ha totalizzato 49 presenze in serie C, 23 in Premier League 2 e 5 con la maglia dell’Italia U20.



Queste le prime parole del nuovo difensore rossonero:



“Inizio questa esperienza con entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Sono pronto a lavorare intensamente per il bene del gruppo squadra e dell’intera piazza rossonera”.



Benvenuto Luca.