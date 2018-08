L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Lucas Cossenzo Chiaretti al Foggia Calcio.

Per il fantasista brasiliano quasi 100 presenze col Cittadella e tre stagioni da protagonista, condite da una promozione in B e due playoff per la massima Serie.

A Chiaretti un ringraziamento per quanto fatto con la maglia del Cittadella e per la professionalità dimostrata.

In bocca al lupo Lucas!